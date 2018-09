Un petit coin: les enjeux de la défécation en plein air et de l'assainissement

«Dao Thannh Lam, 5 ans, utilise les toilettes de son école, l'ABT Nursury School, dans la paroisse de Tan Thach. Au Vietnam, une grande partie de la lutte pour l'accès à des toilettes a été menée par les écoles. Dans toutes celles construites au cours des dix dernières années, la plomberie intérieure et les rituels de nettoyage des mains sont obligatoires. Dans les régions montagneuses du nord et des hauts-plateaux du centre du pays, les taux de retard de croissance et de pauvreté sont élevés et l’accès à l’assainissement est parmi les plus bas du pays; 21% de la population rurale de ces régions défèquent à ciel ouvert. Une autre dimension de l'inégalité de l'assainissement existe au Vietnam, celle de l'ethnicité. Dans les régions évoquées, le taux de défécation à l'air libre s'élève à 31% pour les minorités ethniques.»