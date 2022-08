En Syrie, la natation pour panser les blessures de la guerre

Pour Abdul Wahid, l'enjeu principal de son entraînement est d'œuvrer à la réhabilitation sociale des personnes en situation de handicap. Cette réhabilitation passe avant tout par le regard: «Malheureusement, la société regarde les personnes handicapées avec pitié», regrette-t-il. «Ce regard est en train de les détruire, alors qu'elles ne sont pas des personnes faibles, mais de véritables héroïnes. Elles sont capables de donner, de produire et de travailler. Le handicap n'est pas la mort. Il est de notre devoir de travailler, d'entreprendre et de nous engager véritablement avec ce groupe. Nous devons nous occuper d'eux, et croire en eux et en leurs capacités.»



Mais après onze ans de guerre, plus grand monde ne se fait d'illusion sur un retour à la stabilité, qui paraît utopique. À Idlib, on se contente ainsi de ménager de petits espaces-temps, ici circonscrits au cadre de la piscine et à la durée des leçons, où il est enfin possible de respirer, histoire d'oublier la guerre quelques heures. «La guerre a affecté la vie de tous les Syriens: notre style de vie, notre comportement, nos actions, et tout ce que nous vivons. Elle a laissé une trace cruelle à chaque recoin. Je souhaite que la guerre prenne fin et que les criminels soient traduits en justice», lance Abdul Wahid.