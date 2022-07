À Idlib, la jeunesse parkour les ruines

«Avant, j'étais un fan de breakdance et de sports similaires, comme l'aérobic», explique Obada Jbara. Quand il découvre le parkour, ce jeune Syrien de 24 ans se met à regarder autant de vidéos YouTube qu'il le peut, apprenant de nouvelles techniques par l'intermédiaire de coachs qui partagent leurs sessions d'entraînement. Assez rapidement, il décide avec son ami A‘mer Samsoum de créer une équipe: Tafani, qui signifie «dévouement» en arabe, naît ainsi à Idlib en 2018.



«L'esprit d'équipe est plus fort que celui d'un seul individu, et l'entraînement à plusieurs est plus amusant et plus émulateur qu'un entraînement solitaire», fait remarquer A‘mer, de deux ans son aîné. Lui qui travaille comme accompagnateur psycho-social auprès de personnes aveugles passe désormais une partie de son temps à entraîner des enfants et de jeunes athlètes avec Obada pour leur apprendre les bases du parkour, et leur permettre ainsi de réinventer de nouveaux espaces de vie à travers le sport.



Caméraman pour l'ONG humanitaire Hathi Hayati, Obada a fini par lancer sa propre chaîne YouTube et tourne des vlogs pour faire connaître le parkour en Syrie. Dans le contexte guerrier que connaît le pays, le parkour, par la liberté qu'il permet et s'arroge, peut aussi apparaître comme une forme de résistance: les athlètes occupent l'espace public et le configurent autrement, en réinvestissant un quotidien qui leur avait été confisqué par la répression armée russo-syrienne.