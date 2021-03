Syrie: dix ans de révolution à travers dix photos

«Ach-chaʻb yurīd isqāṭ an-niẓām.» Dix ans plus tard, le slogan continue de résonner. Lancé par la rue tunisienne pour réclamer le départ de Bourguiba, il s'est répandu comme une traînée de poudre dans la région, entonné par toutes celles et ceux qui ont pris part aux révolutions arabes: «Le peuple veut la chute du régime.» Le 15 mars 2021, il retentissait encore en Syrie, à Idlib notamment, où les rebelles commémoraient les dix ans de la révolution. À celles et ceux qui réclamaient liberté et dignité, Bachar el-Assad a opposé une répression féroce et meurtrière. Le pays est désormais en ruines, et Assad toujours en place, prêt à sa réélection, fort d'un bilan de 500.000 morts, 100.000 disparus, 5,6 millions de réfugiés et 6,7 millions de déplacés.

Le terrain syrien est longtemps resté inaccessible aux journalistes étrangers, les frontières s'ouvrant et se fermant au rythme des défaites et victoires du régime, des rebelles ou de Daech. La première année de la révolution a vu exploser le nombre d'images prises et tournées par des amateurs, qui se sont formés sur le tas pour répondre à l'urgence de la situation et relayer les images de la révolte puis de la guerre.

Très vite, la propagande assadiste s'est saisie du prétexte pour disqualifier ces images et imposer les siennes: à la guerre des armes s'est superposée une guerre des récits. Alors que Damas tente toujours d'imposer sa narration sur la ligne «Assad ou le chaos», il s'agit de rappeler qu'Assad est le chaos. Nous proposons ici de revenir sur ces dix ans de révolution à travers dix photographies, qui ont marqué des étapes importantes du conflit, et disent un peu –un peu seulement– de ce qu'est devenue la Syrie.