«Ce que je voulais, c'était du bordel!»

Match féminin de Hockey à Boston College | Pelle Cass

«En l'état, il me faut une semaine pour composer une photo en studio. Il faut beaucoup de temps pour savoir ce qu'il y a dans un millier de cadres, et je me repasse le lot de photos de nombreuses fois. Petit à petit, j'ai une idée ou un sentiment de ce que je veux exprimer d'une manière ou d'une autre. Je ne change jamais où était la personne, je choisis simplement qui laisser et qui omettre. J'aime les sports où les participantes et participants se déplacent dans toute la zone de compétition. Je pense que le hockey sur glace gagne le prix de la distribution égale et rapide de ses adeptes! Chaque joueur ou joueuse semble apparaître sur presque toutes les plaques de glace en l'espace d'un minute ou deux. Elles et ils se détachent magnifiquement de la glace blanche. J'aime la structure et la répétition du bâtiment, les chevrons, les chaises en plastique et la fine grille noire du filet protecteur presque autant que la structure et la répétition du jeu sur la glace.»