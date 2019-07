Les pêcheurs swahilis, sur la côte à «six degrés sud»

«Il y a plus de trente ans, je débarquais en Somalie pour y travailler. Je tombais aussitôt amoureux de cette côte insoumise, vide et sauvage, parsemée de rares villes anciennes faites de blocs de corail et enduites de chaux blanche, raconte le photographe Gilles Nicolet. Ce qui m’a marqué là-bas, c’est le ciel: immense, vide mais qui semblait occuper tout l’espace. La mer aussi, riche et omniprésente et son grondement permanent venu de la barrière de corail, au loin, et sa frange blanche née du fracas incessant des vagues. Il y a peu, muni d’un unique boîtier équipé d’un 35 mm, je suis retourné sur certains des lieux de ma jeunesse pour tenter de mieux comprendre comment vivent aujourd’hui ces populations qui depuis plus de mille ans occupent ces rivages uniques.» Son travail, intitulé «Six degrés sud» en référence au centre géographique exact de la côte swahilie, est actuellement exposé à la galerie Fait & Cause à Paris, jusqu'au 13 juillet.