Deison, l’un des guérilleros photographiés il y a un an à la Plancha, le point de transition du département d’Antioquia situé au nord de Medellin, est encore là-bas. Via Telegram, il raconte une partie de sa vie d’aujourd’hui et de ses projets:

«Salut Deison, comment vas-tu?

- Salut! Ça va. Que racontes-tu? Où es-tu?

- Je suis en France actuellement. J’ai une question, que fais-tu en ce moment? Tu es toujours sur le point de transition?

- Oui, toujours en train d’étudier. Je valide le baccalauréat.

- C’est bien! Où étudies-tu?

- Au même endroit, à la Plancha.

- Et tu peux sortir du point de transition? Pour voir ta famille, par exemple?

- Oui clairement! On a plus de liberté maintenant. Tout le monde peut bouger où il veut dans le pays. La seule peur que nous avons, ce sont les groupes paramilitaires, qui sont plus forts que jamais.

- Ils sont puissants? Toi, tu as eu la possibilité de voir ta famille?

- Oui clairement, j’y vais souvent.

- Cool! Et que veux-tu faire après le bac?

- Je ne veux pas continuer à étudier. Dans les accords, on parlait de groupes de sécurité. Donc je vais rejoindre les escortes.

- Un travail dans la sécurité privée?

- Oui, dans une entreprise qui s’appelle l’UNP, Unidad Nacional de Protección.

- Je comprends. C’est parce que tu ne veux pas te séparer de ton arme? Ou parce que les Farc ont peur des groupes paramilitaires?

- Non non, c’est qu’il va falloir protéger ceux qui vont devenir politiciens dans toutes les régions du territoire colombien.

- Absolument. Tout le monde va bien à la Plancha?

- Oui!»