Simone Veil et son époux Antoine Veil entrent au Panthéon ce 1er juillet 2018, presque un an jour pour jour après la mort de la ministre de la Santé du gouvernement Chirac de 1974. Elle sera la cinquième femme à y être transférée, après Sophie Berthelot, Marie Curie, Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz. Un hommage de la République à cette figure féministe, rescapée de la Shoah, infatigable promotrice de l'idéal européen et artisane de la loi du 17 janvier 1975 dépénalisant l'IVG en France.

Un combat difficile dans une France post Mai-68. Les oppositions furent vives et les débats houleux, dans un hémicycle très largement masculin et en grande partie conservateur. Nous publions quelques planches témoignant de la violence des échanges à l'Assemblée. Elles sont tirées de Simone Veil, l'immortelle (Marabout), une bande dessinée biographique signée Pascal Bresson et Hervé Duphot. Le récit d'une vie, de son enfance à Nice et de sa déportation avec sa famille à son combat pour le droit des femmes.