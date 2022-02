Tu tires ou tu pointes? Instants de vie chez les boulistes bruxellois

«Cette image parle du jeu. On ne sait plus vraiment où nous sommes. La tête de la personne a été coupée. On pourrait être dans un casino, au milieu d'une partie de poker. La bague en or, entre kitsch et prestige, et les boules comme des jetons surdimensionnés. Le set de table en papier avec une publicité pour la bière dessus souligne à quel point la publicité est omniprésente dans les espaces de jeu.»