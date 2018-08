Des participants s'affrontent lors de la compétition de nage synchronisée de la dixième édition des Gay Games à la piscine Maurice Thorez de Montreuil, le 8 août. Dans cet événement, femmes et hommes partagent le même bassin. La capitale française accueille les jeux du 4 au 12 août, réunissant des participants et participantes du monde entier, pour une semaine de sport et de culture dans une ambiance de carnaval.

Lucas Barioulet / AFP