Une semaine dans le monde en 7 photos

Des fidèles catholiques, barbouillés d'huile brûlée participent à la cérémonie d'ouverture de la fête de Santo Domingo de Guzmán qui dure dix jours, à Managua, le 1er août. Des milliers de Nicaraguayens et Nicaraguayennes défilent en implorant la paix dans le pays convulsé. La répression des manifestations au Nicaragua contre le président Daniel Ortega qui durent depuis plusieurs mois a fait plus de 300 morts et plus de 2.000 blessés, selon des organisations de défense des droits humains.

Marvin Recinos / AFP