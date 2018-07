Le président turc Recep Tayyip Erdogan pronconce un discours sur le pont des Martyrs du 15-Juillet, aussi appelé pont du Bosphore, le 15 juillet à Istanbul. La cérémonie marque les deux ans de la défaite du coup d'État qui avait tenté d'évincer Erdogan. La tentative de putsch a permis au président d’imposer l’état d’urgence et d’écraser toute forme d’opposition. Les autorités ont déclaré le 15 juillet fête nationale annuelle pour «la démocratie et l'unité». Erdogan a été réélu le 24 juin 2018, dans une société turque de plus en plus polarisée.

Ozan Kose / AFP