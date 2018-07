Un manifestant de l'opposition nicaraguayenne tient un drapeau lors de la marche nationale «Unis, nous sommes un volcan», à Managua, le 12 juillet. Les militants et militantes de l'opposition manifestent contre le président du Nicaragua, Daniel Ortega et la violente répression des opposants et opposantes par les forces gouvernementales. Les manifestants se sont rassemblés jeudi 12 juillet et prévoient une grève nationale le 13. 264 personnes sont mortes dans cette vague de violence, en trois mois de protestation.

Inti Ocon / AFP