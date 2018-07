Un migrant tient un enfant dans le port de Tarifa, en Espagne, le 24 juillet. Un bateau gonflable transportant 135 personnes a été sauvé par la garde côtière espagnole en Méditerranée. Entre le 1er janvier et le 25 juillet, 21.000 migrantes et migrants sont arrivés par la mer en Espagne, contre 18.000 en Italie, selon l'agence de l'ONU pour les migrations (OIM). Depuis le 23 juillet, plus de 1.500 personnes ont été secourues par les garde-côtes espagnols.

Jorge Guerrero / AFP