Le ministre égyptien des Antiquités, Khaled el-Enany (à droite), et le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, Mostafa Waziri (à droite, derrière), inspectent un sarcophage intact, lors de son inauguration sur le site de la tombe TT33 de la nécropole d'Al-Assassif, au nord de la ville de Louxor, le 24 novembre 2018. Ce sarcophage a été découvert au début du mois de novembre dans le cadre de missions archéologiques française et égyptienne. La nécropole, située entre la vallée des reines et la vallée des rois, était destinée aux nobles et hauts responsables proches des pharaons.