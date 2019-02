Le cheerleader des Los Angeles Rams, Napoleon Jinnies (C), se produit avec d'autres cheerleaders lors du Super Bowl LIII entre les New England Patriots et les Los Angeles Rams au stade Mercedes-Benz d'Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis le 3 février. Quinton Peron et Napoleon Jinnies sont les premiers hommes cheerleaders à soutenir leur équipe.