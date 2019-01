Une semaine dans le monde en 7 photos

Les fidèles de l'église baptiste de Nazareth, du groupe Ekuphakameni, également connue sous le nom d'église de Shembe, escaladent la montagne sacrée de Nhlangakazi à Ndwedwe, à 85 kilomètres au nord de Durban en Afrique du Sud, lors de leur pèlerinage annuel. L'église a été fondée en 1913 et c'est l'une des plus grandes formations religieuses traditionalistes africaines. Ces fidèles marchent jusqu’à 80 kilomètres pieds nus pour prier, chanter et danser pendant quatre semaines.