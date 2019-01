Des danseuses participent au défilé «Canto a la Tierra» le 3 janvier 2019, lors du carnaval des Noirs et des Blancs à Pasto, en Colombie, la plus grande fête du sud-ouest du pays. Plus de 10.000 artistes, artisans et fêtards participent à ce carnaval qui tire ses origines d'un mélange d'expressions culturelles andines, amazoniennes et pacifiques. Il est célébré chaque année du 2 au 6 janvier dans la ville de Pasto et figure sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.