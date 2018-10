Un homme prend un selfie alors qu'il fume un joint lors d'une fête de légalisation du cannabis au parc Trinity Bellwoods à Toronto, le 17 octobre 2018. Près d'un siècle d'interdiction de la marijuana a pris fin mercredi lorsque le Canada est devenu le premier grand pays occidental à légaliser et réglementer sa vente et son utilisation à des fins récréatives, au niveau national. Au total, selon Statistique Canada, 5,4 millions de Canadiens et Canadiennes achèteront du cannabis à des dispensaires légaux en 2018 –environ 15% de la population. Environ 4,9 millions de personnes fument déjà du cannabis régulièrement.