Des journalistes sont rassemblés autour de la carcasse d'un éléphant mort à Chobe (Botswana), le 19 septembre 2018. Il y a deux semaines, l'association Elephants Without Borders (EWB) a déclaré avoir découvert au moins quatre-vingt-sept carcasses d'éléphants tués pour leur ivoire par des braconniers, suggérant une augmentation soudaine des tueries ces derniers mois. Or, le chef national de la lutte antibraconnage, Simon Barwabatsile, a déclaré aux médias qu’il n’y avait pas eu de hausse «exponentielle» du braconnage, car environ quatre-vingts à quatre-vingt-dix éléphants sont retrouvés morts par an. Le Botswana est reconnu comme étant l’un des endroits les plus sûrs pour les éléphants et compte plus de 100.000 individus dans le parc national de Chobe, au nord-est du pays.