Des Érythréennes expriment leur joie après avoir franchi la frontière pour assister à la cérémonie de réouverture de deux postes frontaliers entre l'Éthiopie et l'Érythrée –une première depuis vingt ans– au point de passage de Zalambessa, dans le nord de l'Éthiopie, le 11 septembre 2018. Ce conflit, lié initialement à un différend frontalier, a fait entre 70.000 et 100.000 victimes entre 1998 et 2000 et gelé les relations entre les deux pays.