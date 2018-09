Des écolières et écoliers palestiniens chantent des slogans et font le «V» de la victoire lors d'une manifestation dans une école de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), financée par l'aide américaine et située dans le camp de réfugiés d'Arroub, près d'Hébron, le 5 septembre. Les États-Unis, les plus grands contributeurs à l'UNRWA, véritable bouée de sauvetage pour la population palestinienne depuis plus de soixante-dix ans, ont annoncé le 31 août qu'ils cessaient de financer l'organisation, qualifiée d'«irrémédiablement défectueuse».