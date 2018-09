Des bougies, des fleurs et une photo de la victime du coup de couteau fatal du week-end dernier ont été déposées dans un mémorial de fortune à Chemnitz, dans l’est de l’Allemagne, le 30 août 2018. Dimanche 26 août, un Allemand de 35 ans a été tué. Un crime dont sont soupçonnés deux réfugiés syrien et irakien. Depuis, des manifestants d'extrême droite ont défilé dans la ville de Chemnitz et certains ont agressé des personnes qu'ils croyaient être d’origine étrangère.

Odd Andersen / AFP