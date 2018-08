Le président américain Donald Trump marche vers l'Air Force One avec la première dame Melania Trump et leur fils Barron Trump à l'aéroport municipal de Morristown, le 19 août 2018 à Morristown, dans le New Jersey. Donald Trump est rattrapé par différentes affaires judiciaires. Son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, a été condamné pour fraude fiscale. Son ancien avocat, Michael Cohen, a par ailleurs plaidé coupable et a impliqué le président américain dans huit chefs d’accusation: cinq pour fraude fiscale, deux pour violation des lois sur le financement des campagnes électorales et un pour fraude bancaire. Il affirme notamment avoir payé deux femmes, «à la demande» du candidat Trump, en violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

Brendan Smialowski / AFP