Des véhicules de l'armée américaine soutenant les forces démocratiques syriennes (SDF) se déplacent dans Hajin, dans la province de Deir Ezzor, à l'est de la Syrie, le 15 décembre 2018. Les forces sous commandement kurde ont saisi ce centre principal de l'organisation État islamique, le 14 décembre, dans une opération massive et coûteuse soutenue par les États-Unis. Le but: éliminer les djihadistes de l'est de la Syrie. Le 19 décembre, Donald Trump a ordonné, à la surprise générale, le retrait des troupes américaines stationnées en Syrie, estimant avoir atteint son objectif, celui de «vaincre» le groupe État islamique dans ce pays déchiré par la guerre.