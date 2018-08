Des fleurs et des hommages sont déposés sur l'étoile d'Aretha Franklin sur Hollywood Boulevard, en Californie, le 16 août, après l'annonce du décès de la chanteuse. Aretha Franklin, âgée de 76 ans, a influencé des générations de chanteurs et de chanteuses avec des tubes comme «Respect» (1967), «Natural Woman» (1968) et «I Say a Little Prayer» (1968). Elle est décédée le 16 août 2018 à Detroit des suites d'un cancer du pancréas.

Mark Ralston / AFP