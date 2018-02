Meurtre à Sarreguemines | Benjamin Rondeau, Self-service, Éditions du Motel (reproduction interdite)

«Le pamplemousse apparaît énormément dans le livre. On peut penser, c'est selon, à Différence et Répétition de Gilles Deleuze ou, plus trivialement, au jeu des sept erreurs. La série reproduit la même idée, chaque midi n'a pourtant eu lieu qu'une fois. Les pamplemousses se font plus ou moins roses, les friands sont plus ou moins cuits, les pains plus ou moins longs. Ça exerce le regard; ça le nourrit. C'est la moindre des choses quand on prend de la nourriture en photo. Ce midi-là, on note quand même une opulence démentielle. William, le chef, est un mec généreux.»