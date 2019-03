«Une fois que je suis de retour devant mon ordinateur et que je regarde, sélectionne et édite, ma vision artistique de ce travail va plus loin. J'éclaircis et j'assombris certaines zones pour attirer le regard, en améliorant les couleurs et les textures pour donner plus de vie à l’image. C’est pour moi une partie amusante du processus: j'aime améliorer les fichiers et, finalement, les préparer à l'impression.»