Mon grand frère est schizophrène, mais il est bien plus que cela

Louis Quail

«La photographie a ses limites: j’ai su très tôt que je devais trouver d'autres façons de raconter l'histoire de Justin, alors j'ai utilisé ses dossiers médicaux. Je peux photographier Justin de l'extérieur, mais ces dossiers me permettent de me rapprocher de la façon dont il pense. Les rapports écrits par les services médicaux et sociaux agissent comme une série d'entretiens, révélant la nature de la maladie et les pensées intérieures de Justin. Les rapports de police fonctionnent à un niveau similaire: les témoignages des policiers détaillent les conversations avec Justin et sa petite amie Jackie; il s’agit d’une aide précieuse pour raconter les événements qui se sont déroulés pendant les moments les plus difficiles de Justin. J'ai pris cette photo de Justin dans sa maison de Mortlake, à Londres. Justin se sent souvent déprimé. Il oscille entre les hauts et les bas, qui sont souvent attribués aux fortes doses de médicaments qu'il prend pour contrôler ses comportement dans les périodes “hautes”. Parfois, il manque juste de sommeil. Il déteste prendre ses médicaments, qui provoquent un “brouillard”; il a alors l'impression que sa vie “patauge dans la boue”.»