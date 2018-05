Un témoignage exceptionnel des derniers moments des samouraïs

Portrait de samouraï non identifié en armure, Yokohama, vers 1873-76 | Suzuki Shin’ichi I

«La deuxième photo de samouraï que j'ai achetée, il y a une vingtaine d'années à Paris Photo, est le Portrait de Samouraï non identifié en armure par Suzuki Shin’ichi I. C’est un portrait sensible, photographié quand le système samouraï était sur le point de disparaître. Cette image reflète la fin d'une époque, la tristesse, la perte et un futur incertain. Malgré l'édit Dampatsurei de 1871 encourageant –mais n’imposant pas– l'abandon par les samouraïs de leur houppe et de leurs épées, les individus arboraient toujours un style traditionnel, deux épées et une armure complète. En 1876, il est devenu interdit de porter des épées en public, sauf pour les membres des nouvelles forces armées et pour la police. Au moment où ce portrait a été pris, au milieu des années 1870, le service militaire obligatoire avait été réintroduit pour tous les hommes, indépendamment de leur classe. Le samouraï était devenu un anachronisme.»