«Fin 2018, la ville de Saint-Ouen a lancé un appel à projets pour une résidence de création d'un an autour de la thématique du football à Saint-Ouen, comprenant la conception d'un livre ainsi qu'un programme d'actions culturelles. Le projet nous a tout de suite plu par la richesse du thème, sa dimension sociale et culturelle, et le mode de restitution proposé [le livre est un des supports de prédilection du collectif Tendance Floue, ndlr]. La durée de la résidence aussi était assez exceptionnelle et permettait un travail en profondeur. Nous avons répondu à l'appel à projets en proposant le trio d'auteurs: les photographes Denis Bourges et Meyer, membres de Tendance Floue, et le journaliste Rémy Fière, rédacteur en chef adjoint à L'Équipe. Denis Bourges a pris cette photo dans l'Olympic, le bar historique des supporters du Red Star, qui se situe en face du stade Bauer. Il vit depuis plus d'un siècle au rythme du club, comme en témoigne sa déco. Au mur et au-dessus du comptoir, des maillots des différentes époques du Red Star, des photos de joueurs, des autocollants d'association de supporters…Ici, deux jeunes joueurs U17 du Red Star font une pause babyfoot après leur entraînement.»