Les reptiles les plus venimeux au monde

«Je parcours le monde afin de trouver et de voir les reptiles et les amphibiens les plus étranges, les plus venimeux et les plus beaux», raconte le photographe Matthijs Kuijpers. Son projet de livre, intitulé Cold Instinct, a pour but de représenter une vaste variété d'animaux provenant des profondeurs des jungles les plus intrépides aux déserts les plus arides. «Certaines des espèces présentées sont extrêmement rares ou n'ont pas encore été découvertes et cataloguées», explique-t-il. Une campagne de crowdfunding a été lancée.