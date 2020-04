Cultiver un jardin comme le désir d'une existence normale quand on est réfugié

«Abu Hamzi et sa famille ont fui les horreurs de la guerre en Syrie et sont arrivés au camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie en 2013. Abu Hamzi travaillait comme horticulteur à Damas et était spécialisé dans la taille des arbustes. Il a planté un beau jardin avec des fleurs et beaucoup de plantes grasses qui s'adaptent bien au sol sec autour de son abri dans le camp. Quand il se sent stressé, il entre dans son jardin. Il dit que sa beauté le détend et qu'en prendre soin est bon pour son âme. Quelques semaines avant que je ne le photographie, il avait découvert une pêche germant au fond de son jardin. Abu Hamzi a mis des caisses autour du jeune arbre “pour le protéger des enfants qui saccagent tout et ne font pas attention”. Il espère que l'arbre deviendra grand et beau, et qu'il lui donnera de l'ombre et des fruits.»