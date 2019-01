Le Raid des Alizés, un dépassement de soi et une aventure collective

«Ce qui a été compliqué, en revanche, c'était de photographier les épreuves car on ne pouvait pas faire de repérage des parcours en avance et je ne pouvais pas aller aussi vite qu’elles avec mon matériel. Je me faisais déposer à l'arrivée et je remontais le parcours. Pour le VTT l'accès n’est pas difficile, j’étais en quad et j’ai fait du repérage. Par contre le trail de 15 kilomètres a été le plus compliqué à photographier. Il faut remonter à pieds et c’est laborieux. Il m’est arrivé de me perdre et de devoir revenir sur mes pas. Il m’est arrivé aussi de chercher pendant une heure le bon endroit, de finir par me poser dans un fossé de verdure près de la piste et de voir les filles se tromper de chemin, partir ailleurs et ne pas passer devant moi!»