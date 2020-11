Pour honorer les 164 infirmières qui ont perdu la vie à cause du Covid-19 aux États-Unis, des chaussures blanches ont été disposées le 21 juillet 2020 devant le Capitole. Alors que la pandémie continue d'ébranler le monde, Donald Trump est aujourd'hui largement critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire. Le pays détient le triste record de décès liés au Covid-19, avec plus de 230.000 morts et près de 9.400.000 cas positifs. Bien qu'il ait lui-même été infecté début octobre, le président n'a cessé de minimiser la gravité du virus et ses conséquences. Un déni qui pourrait bien lui coûter sa place à la Maison-Blanche.