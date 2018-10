Le Printemps de Prague par des photographes tchèques

«Le 21 août 1968, l'impensable est devenu réalité!» raconte Barbara Karpetová, directrice du Czech Center de New York créé en 1995 pour renforcer les liens culturels entre la République tchèque et les États-Unis. «C'était un choc d'une telle dimension que beaucoup n'y croyaient pas. C'est ce que l'on a appelé le Printemps de Prague: des troupes et des chars de l'Union soviétique et leurs principaux alliés du pacte de Varsovie sont entrés en Tchécoslovaquie pour mettre un terme brutal au programme de réformes libérales du pays.» L'exposition August 21, 1968 a rassemblé, jusqu'au 5 octobre 2018, vingt photographies emblématiques prises par des photographes tchèques. Pour Slate.fr, Marie Dvořáková, commissaire et directrice des programmes du Centre tchèque new-yorkais, revient sur l'histoire de cette exposition.