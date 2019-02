Ces objets du quotidien détournés en armes de crimes

«J'ai d'abord fait tout le travail de recherche: les cas parus dans la presse en 2017 et 2016 –et quelques-uns en 2015–, les études sur le sujet, les articles dénonçant ce phénomène, les émissions de télévision, les podcasts... J'ai tenu un registre recensant 265 cas répartis sur ces trois années –ce chiffre est n'est absolument pas exhaustif, ma recherche sur 2015 est très incomplète– dans lequel je consignais les prénom, âge, lieu et date de décès de la victime, l'arme utilisée et les liens vers les articles presse.

Plus j'avançais dans mes recherches, plus ma démarche prenait de sens: les meurtres de femmes par leur conjoint, compagnon, ou ex, arrivent tout le temps, et touchent tous les âges, tous les milieux, toutes les professions. Ce ne sont pas des faits divers isolés, des “pétages de plombs” ou des histoires d'amour malheureuses, c'est un phénomène de société. Les raisons qui déclenchent le passage à l'acte sont quasiment toujours les mêmes: rupture, jalousie, possessivité. Il s'agit d'une véritable violence de genre, poussée à son extrême. D'ailleurs, le fait que ces situations ne se produisent pas ou presque pas au sein de couples homosexuels est assez révélateur [en 2016 selon une étude de la DAV, il n'y a eu qu'un seul homicide au sein d'un couple gay, contre 137 au sein de couples hétérosexuels].»