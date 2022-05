Chez les psychanalystes, le divan n'est jamais neutre

«Ça fait vingt ans qu'il est là», sourit Marie-Pierre Sicard Devillard, psychanalyste et membre de la Société de psychanalyse freudienne. Ce divan, elle l'a choisi avec son mari au moment de lancer leur cabinet dans le IIe arrondissement de Paris. «On voulait un divan qui ne soit pas un lit, ce qui n'est pas évident à trouver. C'est pour ça que j'aime particulièrement ce modèle, c'est plus un meuble de designer.»

Plaqué contre le mur d'une pièce lumineuse, le divan est sobre, discret, à l'image de la décoration minimaliste de ce cabinet que Marie-Pierre Sicard Devillard utilise seule désormais. «Il se fond dans le décor. Il est neutre. Celui qui s'y allonge peut facilement se l'approprier.»

Tous ne s'y allongent pourtant pas. «Le passage sur le divan n'est pas une obligation», reprend la psychanalyste. «Il y a des gens pour qui ça ne vient pas. Ça ne veut pas dire que le travail n'avance pas, mais plutôt qu'il se fera différemment.» Face à face sur des fauteuils, la psychanalyste écoute alors son patient et repère parfois un moment de bascule, «un moment où je sens qu'il est temps pour lui de s'allonger. Il y a comme une perception commune, ça tombe juste. Je sens que l'échange de regards est en trop, et qu'il faut lui laisser beaucoup plus d'ouverture pour pouvoir aller là où il veut.»

Allongé, le patient n'est plus sous le regard, la pression retombe et, avec elle, toute censure. «Ne pas avoir ce contact visuel favorise justement l'intériorisation d'un regard sur soi: c'est la possibilité d'aller chercher avec des mots des choses beaucoup plus enfouies.»