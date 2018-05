Victor et Hope America, Igbogene, État de Bayelsa, Nigeria. Novembre 2012 | Gideon Mendel / Drowning World

«En 2012, de gigantesques inondations ont dévasté le Nigeria et sept autres pays. Cette actualité a été peu traitée par la presse internationale. Pourtant, des millions de personnes ont perdu leur maison et plusieurs centaines sont mortes. Dans les communautés pauvres, les habitations sont construites en terre ou en briques, et il ne restait plus rien. Beaucoup d'habitants ont de fait perdu leur travail et leur revenu. Ce reportage a été très compliqué du point de vue des conditions de travail: je devais marcher dans de hauts niveaux d'eau en portant un tripode et mon appareil photo argentique.»