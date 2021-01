Depuis vingt ans, Hugh Nini et Neal Treadwell collectionnent des portraits d'hommes amoureux pris entre 1850 et 1950. Ils viennent de rassembler plus de 300 de leurs 3.000 clichés dans un beau livre intitulé «​​​​​​ Ils s'aiment » et coédité par Les Arènes et 5 Continents. «Grâce à cette publication, les sujets de nos photos racontent leur propre vie pour la première fois dans l'histoire, raconte Hugh Nini. Loin d'être ostracisés ou condamnés, ils seront célébrés et l'amour qu'ils ont partagé inspirera les autres, comme il nous a inspirés...»