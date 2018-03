Ces poules «sont plus belles que vous»

Depuis cinq ans, les photographes Moreno Monti et Matteo Tranchellini parcourent les foires et les marchés pour tirer le portrait des plus belles poules du monde. «Pour les prises de vue, nous utilisons une configuration d'éclairage très simple et un fond sombre, racontent-ils. Ce sont les poules qui font le gros du travail, en étant simplement belles.» Les deux Italiens viennent de lancer une campagne kickstarter pour financer la publication de leur livre, CHICken.