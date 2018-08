«J'essaie de dépeindre la plage comme je la vois»

«Il y a tellement de monde que certaines personnes n'aiment pas Benidorm la première fois qu’elles viennent. Mais quelque chose se passe ensuite et la plage vous attrape. Le résultat est un jardin de parasols magnifique et coloré dont je suis tombée amoureuse.» Depuis deux ans, la photographe Bambi No Muere travaille sur cette plage espagnole qu'elle tente de donner à voir dans toute son authenticité.