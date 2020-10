Les piscines vues du ciel

«J'ai commencé à prendre des images de piscines il y a deux ans lors de mes voyages en Asie du Sud-Est dans le seul but de collecter des souvenirs. Ce n'est que fin 2019 que j'ai acheté le livre d'Annie Kelly, Splash – The Art of the Swimming Pool, qui m'a donné envie d'affiner l'esthétique de la série pour me concentrer sur les aspects architecturaux de chaque piscine et ses caractéristiques spécifiques. Cette image prise dans la banlieue de Sydney est pour moi la représentation de l'été. Les courbes et les eaux bleues cristallines contrastent les unes avec les autres et nous transportent dans un lieu de nostalgie de l'enfance.»