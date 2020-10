Gardiens de la faune sauvage

«Le financement est un défi. Je voulais démarrer le projet en finançant tout moi-même, afin de pouvoir donner à chaque chapitre le temps qu'il mérite, mais aussi pour que je puisse trouver et donner le ton de mon travail et ma narration à l'ensemble du projet sans influence extérieure. Si je présentais ces sujets à l'avance aux médias et que je comptais sur eux pour le financement, je serais limité à quelques jours en fonction du budget et des histoires qu'ils jugent dignes d'intérêt. Couvrir des histoires qui ont déjà été faites ne me pose pas de souci parce que je vais les raconter à ma façon, avec le projet d'en faire un livre. Monique Pool (à gauche) sauve et déplace les paresseux dans tout le Suriname et a été nommée “Héros de CNN” pour son travail de préservation des paresseux. Sur cette photo, elle travaille avec un vétérinaire pour soigner un paresseux avec un bras cassé.»