«J'ai déménagé à New York depuis le Canada en 1983. Je n'avais jamais rien vu de tel. J'étais ici pour terminer mes études et je n'avais pas l'intention de rester après la fin de l'école, mais ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont déroulées. Il est difficile de rester à New York, mais il est encore plus difficile de partir. La ville n'est jamais comme vous pensiez qu'elle allait être –l'endroit que vous avez lu ou vu dans les films. New York, c'est toutes ces choses, mais c'est bien plus encore. Ceux qui vivent ici comprennent que rien ne reste longtemps pareil. C'est l'univers entier dans une tête d'épingle. La seule chose qui ne change pas à New York, c'est que tout change constamment. Bruce Mazer, sur cette image, a hérité de ce drapeau américain vintage de la famille de son oncle. Il n'y a que quarante-huit étoiles dessus car l'Alaska et Hawaï n'étaient pas encore des États américains.»