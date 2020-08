«Ce portrait d'individus les montre ensemble mais très seuls et souligne la tâche unificatrice sans intérêt qui est elle aussi très belle... tout comme le caractère de la pomme de terre (sans intérêt dans son état premier et glorieuse dans son potentiel), explique Tova Krentzman. Ensemble, seuls, ils effectuent une tâche sans intérêt qui est l'épluchage de pommes de terre. Ces derniers mois de confinement, c'est aussi l'histoire de certaines personnes; chacune originaire d'un pays différent, avec ses propres intérêts et commentaires partageant un même espace. Dans cette représentation, elles sont unies par la pomme de terre.» Le photographe Paul Hill donne son point de vue sur la composition: «Ce tableau soigneusement arrangé est le travail qui est resté le plus longtemps dans mon esprit lorsque nous nous sommes penchés sur les excellentes contributions au concours. Le photographe a utilisé de manière créative ce qui ressemble à la lumière disponible dans une cuisine vide, et l'image reflète également efficacement le côté claustrophobe du confinement. Cela me plaît qu'il soit surréaliste et un peu dingue aussi.»