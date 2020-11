«La vie en société m'est devenue impossible»: ils se confinent par choix

«Ces individus communiquent normalement sur internet ou à la maison avec leurs amis et leur famille. Chacun organise très différemment son temps. Certains ne travaillent pas et vivent du soutien de leurs proches, d'autres, au contraire, travaillent et sont programmeurs, designers, rédacteurs. Ils sortent parfois dehors, pour un festival ou un concert, mais c'est très rare, peut-être une fois par an. Eugène, 30 ans, est isolé depuis trois ans et demi.» Il explique: «Je dispose d'une perception du monde qui n'est pas conventionnelle depuis mon enfance, la vie en société m'est devenue impossible et je me suis retiré. Je n'ai aucun regret.»