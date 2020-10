«Je suis tombé sur une tanière de renards alors que je marchais pour passer du temps dans la nature dans les champs voisins. J'ai passé une matinée entière, totalement magique avec quatre adorables petits renards. À un moment donné, l'un des petits s'est mis à renifler. Quelques secondes plus tard, cette musaraigne est sortie et il a commencé à jouer avec. Au bout d'un moment, le renard est monté sur la pierre et a jeté la musaraigne en l'air... Elle a atteri de telle manière qu'elle semblait être en pleine conversation avec lui. On aurait dit qu'elle lui demandait: “S'il vous plaît, ne me tuez pas!” Cette scène m'a rappelé l'histoire du Gruffalo, écrite par Julia Donaldson et illustrée par Axel Scheffler, qui suit les aventures d'une souris qui traverse la forêt et qui à chaque rencontre prétend attendre le Gruffalo, un personnage qu'elle pense avoir inventé.»