Le pèlerinage de Shikoku, l'un des plus beaux sentiers du Japon / À pied sur les sentiers du pèlerinage de Shikoku /

Cet itinéraire ne serait pas possible sans les hommes et les femmes qui gravitent autour. Ihala, 60 ans, gère depuis vingt ans le minshuku Sazanka, situé juste à côté du temple vingt-deux. Les minshuku sont des maisons d’hôtes chez l'habitant. Il est aussi possible de dormir dans certains temples et dans des ryokan, des auberges traditionnelles dotées de bains (o-furo) ou de sources chaudes (onsen), pour le plus grand plaisir de celles et ceux qui marchent depuis plusieurs jours! Dans tous les hébergements les repas sont servis à heure fixe, généralement 18h pour le dîner et 6h30 pour le petit-déjeuner. Le pèlerin reçoit aussi des O-settai (offrandes) tout le long du parcours (argent, nourriture, boissons, petits cadeaux) qu’il serait très impoli de refuser. Cette pratique, particulière à Shikoku, est ancrée dans les coutumes locales depuis des siècles. La table à l’entrée du minshuku d’Ihala est recouverte d’O-settai sous forme de fruits, gâteaux, bouteilles d’eau et boissons gazeuses.