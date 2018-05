Les «hommes caïmans» de Centrafrique nourrissent les fantasmes les plus fous

Paul Lorgerie

Entre deux plongeons durant lesquels il extirpe le sable dans un seau troué pour que l’eau s’évacue, Fiston, 30 ans, s’époumone: «On mange avec la sueur de nos corps». Lui et ses collègues plongent à des profondeurs de dix mètres au plus fort de la saison des pluies. «Je plonge, je prends le sable, le remonte sur la pirogue pour ensuite le ramener sur le rivage», dit Nicolas. Il précise qu’il réalise «entre six et huit allers-retours par jour».